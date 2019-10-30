Касимовский детский театр стал победителем на Международном фестивале «Берег побед» в Сочи

С 26 по 29 октября в Сочи проходил ХХ Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Берег Побед». В нем принял участие Касимовский детский инклюзивный театр «Добрые сердца». Юные актеры представили уникальный образовательный спектакль «ХромоСоня» по одноименной книге Светланы Нагаевой. Это спектакль, в игровой форме объясняющий, что такое синдром Дауна, почему он возникает и как правильно относиться к людям с таким синдромом.

На конкурсе театр стал лауреатом первом степени.

Поездка в Сочи на международный фестиваль «Берег Побед» стала для театра выходом на новый уровень творчества. А для каждого особого участника еще и шагом на пути к самостоятельности, расширением жизненного пространства, позитивным опытом социализации.

Справка.

Театр «Добрые сердца» — особый коллектив, созданный по инициативе родителей детей с ограниченными возможностями здоровья в марте 2018 года. Театр, в котором особые дети играют вместе с обычными, быстро завоевал признание зрителей сначала в родном Касимове, а потом и в Рязани. За полтора года коллектив вырос с 8 до 26 участников, подготовил 6 спектаклей, 21 раз выходил на сцену разных учебных заведений и учреждений культуры Касимова, Касимовского района и Рязани. В декабре 2018 года театр стал лауреатом акции «Народное признание» города Касимова, в марте 2019 — лауреатом I степени дистанционного конкурса «Таланты России».