Как уберечься от проблем, связанных с отключением света и воды

В последнее время нередко встречаются жалобы рязанцев на отключение воды и света в квартирах. Учитывая, насколько мы стали зависимы от наличия в доме электричества, ситуацию, когда отключили свет можно смело назвать чрезвычайной. В основном это технические случаи отключения: аварийные ситуации и плановые ремонты.

Естественно, что предупредить заранее потребителей о приостановке поставок электроэнергии при возникновении аварийных ситуаций невозможно. В таких ситуациях электрокомпании могут только объявить о ремонтных работах через средства масс-медиа. Подключение потребителей к сети будет осуществлено сразу после устранения аварийной ситуации. К сожалению, на законодательном уровне срок проведения восстановительных работ не регламентируется.

Но можно избежать вышеперечисленных проблем, купив квартиру в доме, в котором застройщик ещё при проектировании и строительстве продумал эти и другие важные аспекты повседневной жизни.

Например, жилой комплекс «VELLCOM DOM на Ленкома», где используются технологии «Зеленого строительства», запроектирован дизельный генератор для обеспечения электроэнергией потребителей 1-й категории при аварийной ситуации в городе и модернизированная система очистки воды, с запасом на сутки в случае отключения от городской сети.

В качестве резервного автономного источника электроснабжения объекта предусматривается дизель-генераторная установка (ДГУ), с помощью которой будет модернизирована существующая подстанция. Предусмотрено автоматическое включение ДГУ при остановке подачи центральной системой электроснабжения.

Аналогично мерам по электроснабжению, в доме предусмотрена трёхступенчатая система фильтрации воды. Одним из её компонентов является резервуар, который обеспечит для жильцов бесперебойную подачу воды при кратковременных отключениях от центральной системы водоснабжения в течение суток.

Внутреннее водоснабжение будет выполнено с учётом очистки воды от крупных примесей, удалён остаточный хлор, органические примеси, снижена мутность и цветность, улучшены органолептические свойства воды. Для обеззараживания воды в ёмкости предусмотрена линия циркуляции и станция озонирования. После повысительных насосов предусмотрены второй комплекс деозонирования и финишная антибактериальная обработка очищенной воды.

Выбирайте дома от VELLCOM group и у вас никогда не возникнет аварийных ситуаций, связанных с отключением света и воды!

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