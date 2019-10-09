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К 150-летию со дня рождения художника Филиппа Малявина выйдет почтовая марка

10 октября в почтовое обращение выйдет блок, посвящённый 150-летию со дня рождения художника Филиппа Андреевича Малявина. На почтовой марке изображена картина Ф.А. Малявина «Бабы» (1905, ГРМ); на полях почтового блока — «Автопортрет» Ф.А. Малявина (1927) и логотип Российской академии художеств. Тираж: 30 тыс. блоков.

Дополнительно к выпуску почтовых марок изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения первого дня для Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга и Рязани, а также изданы художественные обложки для почтового блока с виньеткой, конвертом первого дня гашения и второй формы выпуска — беззубцового почтового блока, выполненного на дизайнерской бумаге «под холст».

Почтовые марки номиналом 110 рублей поступят в продажу в отделения Рязанской почты 10 октября.

Любой желающий сможет поставить оттиск штемпеля на марках в Рязанском государственном областном художественном музее имени И. П. Пожалостина по адресу г. Рязань, ул. Свободы, д. 57.

Торжественная церемония гашения пройдёт 10 октября в 14.00.

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