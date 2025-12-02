Новогодняя столица-2026
Вторник, 2 декабря, 2025
Фото: ЦЗЛ Рязанской области
Экология, природа, животные

В Солотчинском и Криушинском лесничествах идет учет численности зимней пяденицы

Анастасия Мериакри
Сотрудники филиала ФБУ «Рослесозащита» — «Центр защиты леса Рязанской области» начали мониторинг численности зимней пяденицы. Этот вредитель известен давно: очаги его распространения фиксировались в 1999 и 2002 годах на территории северных районов Рязанской области, где было выявлено около 60 гектаров пораженных территорий.

В последние годы наблюдался активный лет самцов зимней пяденицы, что послужило основанием для усиления контроля за популяцией этого вредителя. В настоящее время феромонные ловушки установлены в лесах Солотчинского и Криушинского лесничеств. Эти ловушки привлекают самцов, ищущих самок, и на данный момент в среднем на одну ловушку приходится 83 отловленных насекомого. Активность лёта бабочек будет продолжаться до образования снежного покрова.

Для оценки угрозы объедания листвы в будущем вегетационном сезоне проводится отлов самок зимней пяденицы. Бескрылые самки поднимаются в кроны деревьев для отложения яиц, и для их учета используются клеевые ловчие пояса, установленные в местах, благоприятных для их обитания. Пять самок могут отложить на десятилетней березе такое количество яиц, которое приведет к полному объеданию ее листвы в следующем году.

Инженер-лесопатолог Михаил Шепинев сообщил, что учет численности продолжается, и на данный момент не было зафиксировано ни одной самки из комплекса позднеосенних видов пядениц. Это позволяет говорить о том, что формирование очага вредителя в лесах Рязанской области пока не представляет угрозы, однако мониторинг его численности необходимо продолжать.

Фото: ЦЗЛ Рязанской области

