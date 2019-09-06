Из-за пожара в Рязани эвакуировано 12 человек

Во время пожара на улице Татарской в Рязани эвакуировали 12 человек. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.



Сообщение о возгорании в кирпичном многоэтажном жилом доме поступило в четверг, 5 сентября, в 14.08. На место происшествия выезжали 3 пожарные машины и 9 сотрудников Государственной противопожарной службы.



В результате пожара огнём была повреждена ванная комната в трёхкомнатной квартире. Площадь возгорания оценивается в 5 квадратных метров. Причина случившегося и размер ущерба устанавливаются.

