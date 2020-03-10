Из-за аварии жители одного дома в Рязани останутся без горячей воды и отопления

Во вторник, 10 марта, жители одного дома в Рязани останутся без горячей воды и отопления.

Отключение в доме 4 по улице Сельских Строителей продлится до 16.00. Об этом сообщает сайт администрации Рязани.

Работы проводит МУП «РМПТС».