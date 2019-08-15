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Испанский театр в Рязани покажет пластический спектакль о любви

В четверг, 15 августа, артисты театра Zero en conducta (Испания, Барселона) рассказали журналистам о спектакле «Allegro Ma Non Troppo» (Не слишком быстро). Брифинг прошел в областной научной библиотеке имени Горького.

Постановка, которую увидят рязанцы сегодня, 15 августа, в 19.00 в Рязанском кукольном театре, покажет зрителям чувственную историю любви.

– Наша постановка – соединение чувств, нежности, кукол, танцев и пластики. Мы хотим рассказать сегодня другую версию того, как люди расстаются, – поделилась артистка Карен Джульета Гаскон Роке.

Уникальный спектакль, который могут увидеть рязанские зрители, пройдет в рамках II международного форума древних городов. Играют в нем два артиста, которые и являются авторами: Карен Джульета Гаскон Роке и Давид Македа Паво.

Отметим, что это уже второй приезд артистов театра Zero en conducta в Россию. И в сентябре они вновь приедут в Рязань уже с другим, более масштабным спектаклем.

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