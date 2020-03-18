Информация о заражении коронавирусом жителя Рязанской области названа фейком ﻿

Главврач Милославской районной больницы Владимир Руденко назвал недостоверной информацию о заражении жителя района коронавирусом. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».
Фейковую информацию распространяют с минувших выходных в мессенджерах.
Руденко отметил, что выявленных случаев коронавирусной инфекции в Милославском районе нет. При этом приехавших из эпидемичных стран в районе проверили.
Официальные данные о заболеваемости можно получить в специальном разделе на сайта правительства Рязанской области.