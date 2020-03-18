Индексация социальных пенсий затронет более 40 тысяч рязанцев ﻿

Согласно действующему законодательству пенсии, выплачиваемые гражданам по линии ПФР, подлежат ежегодной индексации. С 1 января индексируются страховые пенсии неработающих пенсионеров, с 1 апреля – пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе и социальные пенсии. Кроме того, с 1 февраля производится индексация ежемесячных денежных выплат федеральным льготникам. Об этом сообщила пресс-служба ОПФР по Рязанской области.



На 6,6%, в рамках утверждённого законом коэффициента, с 1 января 2020 года выросли страховые пенсии у неработающих получателей этого вида выплат. Эта индексация, размер которой существенно превысил уровень инфляции за прошлый год, коснулась 274 тысяч жителей нашего региона.



С 1 февраля на 3%, исходя из уровня инфляции, проиндексированы ежемесячные денежные выплаты, которые получают различные категории федеральных льготников: инвалиды, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации и др. В Рязанской области их почти 240 тысяч.



Правительство РФ утвердило коэффициент индексации пенсий по государственному пенсионному обеспечению и социальных пенсий, которые с 1 апреля с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионеров вырастут на 6,1%. Эта индексация в Рязанской области затронет более 40 тысяч жителей.

В Рязанской области расходы на предоставление гражданам пенсий и социальных выплат по линии Пенсионного фонда РФ превышают 6 миллиардов рублей в месяц.



– Все полагающиеся выплаты производятся в полном объёме и без сбоев, – отмечается в пресс-релизе ПФР.

