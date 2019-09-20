Инцидент с игроком МХК «Рязань» исчерпан

Инцидент с игроком молодёжной команды «Рязани» Артёмов Шакировым, которого хотели избить в раздевалке после матча в Новомосковске, исчерпан. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь губернатора Рязанской области Денис Арапов, первым поднявший эту тему.



– Генеральный директор молодежной команды «Академия хоккея им. Б.П. Михайлова», главный тренер, генеральный менеджер, а также сам Александр Шамсутдинов принесли свои извинения хоккейной команде «Рязань» и Артёму Шакирову. Извинения приняты. Конфликт исчерпан. Справедливость восторжествовала. Спасибо, – написал Арапов.



Сам Шакиров сообщил газете «Спорт-Экспресс», что также не имеет претензий к Шамсутдинову.



– Тут, по большому счету, нечего комментировать. Инцидент исчерпан – мы мирно разошлись, – приводит газета слова рязанского хоккеиста.



Артём рассказал, что конфликт возник после игрового эпизода на льду с его участием. По информации журналистов, он подрался с хоккеистом команды хозяев Дмитрием Дудкиным. Рязанец старше своего оппонента, которому всего 18 лет.



Шакиров рассказал, что изначально не предавал значения случившемуся, так как видел, что человека просто понесло. Также он сообщил, что конфликта с Дудкиным или с каким-либо другим хоккеистом новомосковской команды ни у него, ни у других рязанцев нет.



– Нет, вообще нет. И в их команде, и в нашей почти все друг друга знают. На льду мы можем подраться, но в жизни – все друзья, – заявил хоккеист «Спорт-Экспрессу».



По данным портала «Чемпионат», инцидент случился после матча между «Академией Михайлова» и МХК «Рязань». Эта игра должна была стать праздником для местных болельщиков – на встречу привезли Кубок Гагарина, пригласили легендарных хоккеистов.



Сам Борис Михайлов, именем которого названа академия, возмущён случившимся и считает, что люди, которые допустили пребывание посторонних в раздевалке, должны быть наказаны.

