ХК «Рязань» завершит сезон без плей-офф домашними играми

ХК «Рязань» завершит сезон дома. Об этом сообщила пресс-служба клуба.



«Горожане» потеряли шансы на выход в плей-офф, поэтому февральская домашняя серия станет для команды завершающей в сезоне-2019/2020. На своём льду «бело-синие» сыграют 14, 16 и 18 февраля.



Начнется домашняя серия игрой с «Хумо» из Ташкента. Узбекский клуб успешно проводит свой дебютный сезон в ВХЛ, занимая седьмое место в Конференции 1, которое гарантирует команде попадание в плей-офф. В 52 играх «Хумо» набрал 61 очко, забросил 136 шайб, а пропустил – 129. С этим соперником рязанский коллектив играл в сентябре на выезде, тогда победа осталась за хозяевами льда – 5:0. Домашнюю встречу с командой из Ташкента ХК «Рязань» проведет 14 февраля. Начало в 19:00.



Далее «бело-синие» сыграют против воскресенского «Химика». Эта команда также гарантировала себе место в восьмёрке лучших, расположившись на шестом месте Конференции 1. У «Химика» 64 очка в 51 игре, а разница заброшенных и пропущенных шайб – 111-107. В сентябре в гостях «горожане» уступили коллективу из Воскресенска в овертайме со счётом 2:3. На рязанском льду команды встретятся 16 февраля в 17:00.



Последнюю игру сезона ХК «Рязань» проведет 18 февраля. Соперником нашей команды будет московская «Звезда». Команда из столицы занимает третье место Конференции 1, набрав 83 очка в 51 игре и забросив 153 шайбы против 95 пропущенных. В сентябре «горожане» на выезде начинали регулярный чемпионат с игры с этим соперником и уступили тогда хозяевам льда со счетом 0:2. Домашняя встреча начнется в 19:00.

