ХК «Рязань» завершил провальный сезон домашним поражением

ХК «Рязань» завершил сезон очередным домашним поражением. Во вторник, 18 февраля, во Дворце спорта «Олимпийский» команда проиграла московской «Звезде» – 2:4.



По итогам регулярного чемпионата рязанцы не попали в плей-офф. В своей конференции команда заняла предпоследнее, 17-е место. Ниже «Рязани» расположился только клуб «Ценг Тоу» из Китая.



В общей таблице чемпионата рязанцы заняли 32-е место из 34 возможных. Кроме «Ценг Тоу» ниже ХК «Рязани» расположился ещё и «Ермак». В 54 играх команда сумела набрать 40 очков, при разнице шайб 74-137.



Стоит отметить, что в прошлом сезоне рязанские хоккеисты сумели попасть в плей-офф, правда, завершили борьбу уже в первом раунде. После этого в клубе сменились руководство, тренерский штаб и большая часть состава.



Теперь клубы, вышедшие в плей-офф, продолжат борьбу за Кубок Петрова. У ХК «Рязань» остался один матч – со своими болельщиками. Он пройдёт на тренировочной арене «Олимпийского» в четверг, 20 февраля. Начало – в 20.00.

