ХК «Рязань» забросил первую шайбу и набрал первый балл в турнирную таблицу

Первая заброшенная шайба (затем и вторая) и первый балл в турнирную таблицу в набирающем обороты «ВХЛ – Кубке Шелкового пути» — таковы главные итоги визита в Воскресенск к «Химику» для ХК «Рязань». Основное время матча команды завершили вничью – 2:2. А в овертайме хозяева в двойном большинстве сумели склонить чашу весов в свою пользу.

«ХИМИК» — ХК «РЯЗАНЬ» — 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

Голы: 1:0 – Мухин (Зюзякин, Глебов, 10:02); 1:1 – ЧЕРНОВ (Воронин, 23:14); 2:1 — Шашков (Котляревский, 25:09); 2:2 — ШАКУРОВ (Воронин, Третьяков, 58:26); 3:2 — Губин (Глебов, 63:38 – бол.).

«Химик» (6): Трушков; Валеев – Гришин (2), Зюзякин – Губин – Баин (2); Алексеев – Давыдов, Карлин (2) – Смирнов – Соловьев; Глебов – Мухин, Сорокин – Черных – Павлюков; Тришин – Тагиров, Котляревский – Шашков – Дьяченгко.

ХК «Рязань» (6): Большаков; Шакуров – Миронов (2), Муштаев – Карпов – Кудрин; Дубровин – Демаков; Жердев – Чванчиков – Филиппов; Осипов (2) – Моренец (2); Волков – Третьяков – Мельников; Кокшаров – Чернов – Воронин.

Судьи: Андрианов, Цицаров, Рябов, Королёв.

9 сентября. Воскресенск. Дворец спорта «Подмосковье» имени Н.С.Эпштейна. 1250 зрителей.

Перед игрой ХК «Рязань» и «Химика» болельщики команд, которые давно дружат между собой, провели традиционный товарищеский матч по футболу. Победили рязанцы – 1:0 и отправились на трибуны Дворца спорта «Подмосковье» с надеждой, что их победное настроение передастся и хоккеистам.

После неудачной игры со «Зввездой», в составе «горожан» ожидалась ротация, которая из-за куцего ростера команды, в любом случае не могла быть массовой. Но изменения последовали – как в заявке на игру, так и в звеньях. Одно из них, впрочем, было вынужденным: в Москве получил травму и выбыл на неопределенный срок Алексей Яценко – его место в третьей паре защитников занял Антон Моренец. С трибуны на этот раз наблюдал за игрой Павел Злобин. Зато дебютировал за ХК «Рязань» Алексей Филиппов и составил тройку вместе с Андреем Чванчиковым и Николаем Жердевым. Владислава Волкова тренеры отправили в третье звено к Станиславу Третьякову и Сергею Мельникову.

Матч соперники начали настолько осторожно, понимая цену ошибки, что первый бросок в створ ворот на двоих нанесли лишь на 7-й минуте встречи – Соловьев проверил бдительность Сергея Большакова. Этот момент послужил для «Химика» сигналом к мини-штурму, который, увы, дал результат – Зюзякин угостил пасом-конфеткой из-за ворот Мухина, подключение которого проморгали защитники «горожан», и некогда любимец рязанских болельщиков расстрелял голкипера «бело-синих». До первого перерыва воскресенцы постарались закрепить преимущество, но гости больше вольностей в обороне себе не позволяли. Сами же рязанцы отвечали обстрелом ворот «Химика» со средней дистанции, разминая вратаря хозяев Трушкова.

После отдыха, как и двумя днями ранее в Москве, ХК «Рязань» сумел прибавить, и довольно скоро открыл счет заброшенным шайбам в чемпионате-2019/2020. Партнеры вывели Захара Чернова к воротам по левому флангу, а нападающий все сделал грамотно – сместился в центр и переиграл Трушкова.

Этот гол, хоть радость длилась и недолго – менее чем через две минуты Шашков выкатился из-за ворот и протолкнул шайбу в ближний угол – как бы переключил тумблер в головах у рязанских хоккеистов. «Горожане» словно осознали, что играть они и могут и умеют. Гости выровняли игру, стали создавать по-настоящему голевые моменты. Порою шайба лягушкой скакала у владений голкипера «Химика», но в цель идти отказывалась наотрез – где-то не хватало мастерства, где-то везения. Впрочем, воскресенцы в свою очередь увеличивать преимущество не просто могли – обязаны были. Еще один экс-рязанец, Дмитрий Черных, думается, уже видел шайбу в воротах, когда отправлял ее в пустую раму: сейв Сергея Большакова, успевшего положить на лед клюшку, тянет как минимум на звание «Спасение месяца».

Третий период окончательно подтвердил – у ХК «Рязань» в сезоне-2019/2020 есть команда, и она с характером. Треть прошла на хороших скоростях, во взаимных атаках с хорошими шансами на успех. «Горожане», стремясь уйти от поражения, добавляли буквально на глазах, к концу двадцатиминутки окончательно подмяв под себя «Химик». И, в конечном счете, добились своего. Евгений Шакуров бросил, шайба после рикошета прокатилась по спине голкипера и отправилась в сетку. Вскоре Владимир Карпов мог добивать несколько поплывших воскресенцев, но получив хорошую передачу от Николая Жердева и вывалившись на Трушкова, ближний бой вратарю проиграл.

А в овертайме на передовую, к сожалению, вышли арбитры, основное время отработавшие без нареканий. Они накормили ХК «Рязань» удалениями (пожалуй, по делу), а вот откровенное нарушение со стороны Черных, ударившего сверху по клюшке Евгению Дубровину, проспали. В результате «Химик», действовавший по ситуации 5х3, свой шанс не упустил и Губин сумел поймать Сергея Большакова на перемещении.

В итоге, 2:3 – поражение, которое, тем не менее, настраивает на оптимистичный лад.

Захар ЧЕРНОВ, нападающий ХК «Рязань»:

— Хорошая получилась игра. Дважды пришлось отыгрываться, но мы сумели это сделать, причем, второй раз в концовке. К сожалению, в овертайме пропустили. Но перед этим было спорное судейское решение – чистый удар сверху по клюшке, не знаю, куда в этот момент смотрели арбитры.

— Второй матч подряд ХК «Рязань» начинает робко, неуверенно. С чем это связано?

— Даже не знаю. Может быть, волнение? Все же первые игры чемпионата, только вкатываемся. Думаю, со временем все будет нормально.

— Свою игру как оценишь?

— В целом, сыграли нормально – и наше звено, и команда. Неплохо, считаю, действовали в атаке, создали достаточно голевых моментов. К сожалению, много не реализовали. Но, главное, что эти моменты получается организовывать, а реализация придет.

— Ты дебютант чемпионата ВХЛ. Сильно его уровень отличается от того же первенства ВХЛ, где ты играл до этого?

— Разница ощущается, разумеется. Больше скорости, больше ответственности, надо быстрее думать, принимать решения. Но это интересно, только в мой личный рост пойдет, так что я очень рад, что оказался здесь.

Олег ГОРБЕНКО, главный тренер «Химика»:

— Всегда очки нужны, любые, тем более на старте чемпионата. Разбирали игру соперника, ведь перед нами они уже играли со «Звездой», были в тонусе. Мы же давно, после турнира в Питере, не играли. Первый поединок дома, чувствовалось, что ребята волновались перед своими зрителями. По первому периоду движение было плохое. Потом, во втором периоде, нахватали штрафа, нас это немного подломило. Да и по ходу матча у ребят чувствовалась боязнь проиграть, это сказывалось, отсюда и ошибки были в обороне. Будем их разбирать, постараемся исправить. Хорошо, что выиграли.

Александр СЫРЦОВ, главный тренер ХК «Рязань»:

— Я новичок среди главных тренеров ВХЛ. Здесь можно комментировать судейство?

— Не стоит. Это противопоказано – бьет по карману.

— Понятно. Тогда по игре. В первом периоде приходилось больше обороняться, но понравилось, что по ходу матча ребята добавляли. В третьем периоде даже имели некоторое преимущество, в концовке сумели сравнять счет. В овертайме, к сожалению, пропустили, но, в общем-то, очко заработали. Командой, как она играла, доволен.

Очередной матч «ВХК – Кубка Шелкового пути» ХК «Рязань» проведет в среду 11 сентября – в Ташкенте «горожане» сыграют с новичком Лиги «Хумо». Для рязанцев это будет заключительная игра выездной серии, для узбекской команды – дебют в ВХЛ.

Михаил СОЛДАТОВ