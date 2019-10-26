На главную Рязань ХК «Рязань» в гостях проиграл «Югре»
РязаньСпорт

ХК «Рязань» в гостях проиграл «Югре»

В очередном матче «ВХЛ – Кубка Шёлкового пути» хоккейный клуб «Рязань» проиграл в гостях «Югре» – 1:3. 

Рязанцы пропустили в середине первого периода – отличился Александр Акмальдинов. Следующую заброшенную шайбу зрители увидели только в начале третьего периода – преимущество хозяев льда упрочил Антон Берлёв. За полторы минуты до финальной сирены Захар Чернов вернул «Рязани» надежду – 1:2. Тренерский штаб гостей снял вратаря, но забросить шайбу рязанцы не сумели, а сами пропустили в пустые ворота. 

В сводной таблице турнира ХК «Рязань» пока занимает 25-е место. 

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Почта России доставит поздравления Президента России жителям и защитникам блокадного Ленинграда

Коммунальные службы Рязани перешли на круглосуточный режим работы

В Рязани построят школу на бывшем футбольном поле в Лесопарке