ХК «Рязань» в гостях проиграл «Югре»

В очередном матче «ВХЛ – Кубка Шёлкового пути» хоккейный клуб «Рязань» проиграл в гостях «Югре» – 1:3.



Рязанцы пропустили в середине первого периода – отличился Александр Акмальдинов. Следующую заброшенную шайбу зрители увидели только в начале третьего периода – преимущество хозяев льда упрочил Антон Берлёв. За полторы минуты до финальной сирены Захар Чернов вернул «Рязани» надежду – 1:2. Тренерский штаб гостей снял вратаря, но забросить шайбу рязанцы не сумели, а сами пропустили в пустые ворота.



В сводной таблице турнира ХК «Рязань» пока занимает 25-е место.

