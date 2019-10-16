ХК «Рязань» расстался со своим самым титулованным игроком

ХК «Рязань» по взаимной договорённости расторг контракт с нападающим Николаем Жердевым. Об этом сообщила пресс-служба клуба.



Двукратный чемпион мира, имеющий опыт выступления в НХЛ, Жердев пришёл в рязанскую команду перед началом сезона. В турнире ВХЛ он провёл 9 игры, сделав две голевые передачи. Затем хоккеист перестал попадать в состав, по официальной информации, из-за травмы. Ранее в СМИ проходила информация, что у игрока, ещё до приезда в Рязань, были проблемы с режимом.



Также клуб расторг контракты с защитником Никитой Харькиным и нападающим Евгением Закуриным. Они провели за «горожан» 3 и 2 игры соответственно.

