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ХК «Рязань» расстался со своим самым титулованным игроком

ХК «Рязань» по взаимной договорённости расторг контракт с нападающим Николаем Жердевым. Об этом сообщила пресс-служба клуба. 

Двукратный чемпион мира, имеющий опыт выступления в НХЛ,  Жердев пришёл в рязанскую команду перед началом сезона. В турнире ВХЛ он провёл 9 игры, сделав две голевые передачи. Затем хоккеист перестал попадать в состав, по официальной информации, из-за травмы. Ранее в СМИ проходила информация, что у игрока, ещё до приезда в Рязань, были проблемы с режимом. 

Также клуб расторг контракты с защитником Никитой Харькиным и нападающим Евгением Закуриным. Они провели за «горожан» 3 и 2 игры соответственно.

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