ХК «Рязань» проиграл заключительный матч домашней серии по буллитам

Половину очков от возможного взял в первой домашней серии очередного сезона «ВХЛ – Кубка Шелкового пути» ХК «Рязань». В заключительном ее матче против ЦСК ВВС из Самары, основное и дополнительное время завершили вничью. А вот буллиты для определения победителя лучше исполнили гости. В итоге, 1:2.

ХК «РЯЗАНЬ» — ЦСК ВВС (Самара) – 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0)

Голы: 0:1 – Волгин (Голубович, 6.44); 1:1 – ВОЛКОВ (Горечишников, Воронин, 26.01); 1:2 – Волгин – п.б.

ХК «Рязань» (2 + 2 к.ш.); Большаков; Миронов – Шакуров, Жердев – Чванчиков – Муштаев; Горечишников – Моренец (2), Воронин – Чернов – Волков; Харькин – Осипов, И.Каштанов – Кокшаров – Кудрин; Мельников – Шакиров – Злобин, Поляков.

ЦСК ВВС (2): Попков; Гусев – Волгин, Авцин – Набиуллин – Степанекно; Сорокин – Кузьмин, Тимиров – Голубович (2) – Грошев; Пузанов – Семёнов, Скворцов – Свинцицкий — Гареев; Д.Каштанов – Куликов – Рукин, Кудрявцев, Чередниченко.

Судьи: Шерер, Иванов, Ибрагимов, Королёв.

19 сентября. Рязань. Дворец спорта «Олимпийский». 1610 зрителей.

После проигранного матча двухдневной давности «Ладе» (1:3) тренерский штаб ХК «Рязань» пошел на значительные перестановки в составе. Собственно, самих замен было немного: вместо Станислава Третьякова и Евгения Закурина появились в заявке Артем Шакиров и новобранец Иван Каштанов. Но внутри звеньев рокировок было столько, что нечасто увидишь и в контрольных встречах – изменения коснулись абсолютно всех троек нападения. Седьмым защитником заявили Никиту Полякова из «молодежки».

Матч получился веселым. Команды искренне старались, грызли лед, в желании им не откажешь. И ХК «Рязань», и ЦСК ВВС много, с удовольствием, хотя и несколько хаотично и сумбурно, атаковали, но огромное количество брака в передачах и нерешительность отдельных эпизодах губили под час очень перспективные атаки.

Как следствие, создав с десяток неплохих моментов поразить цель каждая, команды за 65-ть минут (основное время + овертайм), сумели отличиться лишь по разу. На 7-й минуте первого периода бросок Волгина после выигранного Голубовичем вбрасывания стал неразрешимой задачей для защиты и вратаря «горожан». А на аналогичной минуте второй трети хозяева выровняли положение: Захар Чернов выиграл стандарт, Максим Горечишников щелкнул, голкипер самарцев Попков с этим броском справился, но Александр Воронин с «пятачка» сумел протолкнуть шайбу на одинокого Владислава Волкова – промахнуться мимо фактически пустых ворот тот просто не имел права.

Если оставить голы за скобками, то ближе к победе был, пожалуй, ХК «Рязань». И дело даже не в том, что «бело-синие» перебросали соперника. Просто хозяева были острее. Но реализация моментов не является сильной стороной нынешнего созыва «горожан». Причем, зачастую Попкову даже не приходилось творить чудеса (хотя и без его спасений не обошлось) – Александр Воронин угодил в перекладину, а Владислав Волков и Николай Жердев попросту не попадали по шайбе, находясь в убойных позициях. Были шансы и у гостей – Сергей Большаков лишний раз подтвердил свои притязания на роль «первого номера» рязанской команды.

В итоге, второй раз за серию ХК «Рязань» доигрался до буллитов. Но если четырьмя днями ранее против «Дизеля» у рязанцев все прошло как по нотам, то на этот раз случился сбой. Вячеслав Муштаев, Сергей Мельников и Николай Жердев бросали бесхитростно, Виталий Кудрин не довел до ума задуманную обводку вратаря, и лишь Максим Горечишников, защитник (!), отправил шайбу в цель. Сергей Большаков после первых трех попыток оставлял «горожан» в игре. Но и он оказался не железным – пробили сначала Куликов, а затем точку поставил Волгин, ставший героем встречи (гол в основное время + решающий буллит).

Владислав ВОЛКОВ, нападающий ХК «Рязань»:

— Игра была тяжёлая, как и все игры, которые предстоит нам сыграть. Сегодня мы где-то потерпели, где-то правильней сыграли, от этого и больше атак проводили, и моменты создавали. Главное выполнять тренерскую установку, где нужно – строже сыграть в обороне, и это приведёт к положительному результату.

Александр СОКОЛОВ, главный тренер ЦСК ВВС:

— В первом периоде мы по вбрасываниям лучше смотрелись – после выигранного вбрасывания гол забили, во втором периоде соперник в этом компоненте выиграл – так же со вбрасывания забросил. В третьем периоде, думаю, кто забил бы – тот и выиграл. Но так получилось что до буллитов дотянули, хотя и нас несколько раз «простили», и мы могли забросить. Ничейный результат, считаю, справедливый. Ну а по буллитам наша команда сумела взять два очка, но и у ХК «Рязань» есть одно.

Александр СЫРЦОВ, главный тренер ХК «Рязань»:

— Поздравляю соперника с победой. Полностью согласен, что был матч равных возможностей. По игре – ничья, а по буллитам соперник оказался помастеровитей.

С четырьмя набранными очками ХК «Рязань» делит 14-15-е места в Конференции-1. Впереди у «горожан» длительное выездное турне по маршруту Пекин («ОРДЖИ) и «КРС – БСУ» — Цзилинь («Ценг Тоу») – Казань («Барс») – Нижний Новгород («Торпедо-Горький» — во время которого, впрочем, реально набирать очки и улучшать положение в таблице, потому ни один из соперников к числу фаворитов ВХЛ не принадлежит. В Рязани «бело-синих» мы увидим теперь только 10 октября в матче с тем же «Барсом».

Михаил СОЛДАТОВ, при участии Софии АРТЕМЬЕВОЙ