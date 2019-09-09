ХК «Рязань» проиграл в Воскресенске местному «Химику»

9 сентября в Воскресенске (Московская область) прошел матч регулярного чемпионата ВХЛ – Шелкового пути в сезоне 2019/2020, в котором местный «Химик» принимал хоккейный клуб «Рязань» (город Рязань). Встреча завершилась победой хозяев площадки со счетом 3-2. Победный гол они забили в овертайме, во время игры в большинстве.

Шайбы в составе команды-победителя забросили Дмитрий Мухин, Глеб Шашков и Олег Губин. У рязанцев отличились Захар Чернов и Евгений Шакуров.

Отметим, что данное поражение стало вторым для ХК «Рязань» в начале регулярки 2019/2020. В первом матче горожане уступили ХК «Звезда» со счетом 0-2.