ХК «Рязань» проиграл в Ташкенте с разгромным счётом

Третий матч провел в «ВХЛ – Кубке Шелкового пути» ХК «Рязань». И каждый из них был дебютным для оппонента в сезоне, а для новичка Лиги «Хумо» из Ташкента – еще и первым в истории выступления в ВХЛ. Надо ли говорить, с каким настроем выходят хозяева на игры? А вот «горожанам» этого настроя как раз в Узбекистане и не хватило. В итоге, 0:5.

«ХУМО» (Ташкент) – ХК «РЯЗАНЬ» — 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)

Голы: 1:0 – Смирнов (Беляков, 23:30); 2:0 – Щербина (23:45); 3:0 – Ерохин (Яценко, Григоренко, 37:09); 4:0 — Григоренко (Яценко, 46:13); 5:0 – Ар.Воронин (Сорокин, Ворошило, 53:55).

«Хумо» (14): Смирягин; Таталин (2) – Сорокин, Ар.Воронин (8) – Валуйский – Щербина; Пепеляев – Мережко, Здунов (2) – И.Яценко – Григоренко (2); Ерохин – Ильин, Мошаров – Ворошило – Синявский; Беляков – Смирнов – Попов, Гавриленко, Расулов.

ХК «Рязань» (14): Денисов; Шакуров (2) – Миронов (4), Муштаев – Карпов – Жердев; Дубровин – Лазарев; Мельников – Третьяков – Кудрин; Осипов (2) – Моренец, Кокшаров – Чернов – Ал.Воронин (4); Филиппов (2) – Чванчиков – Злобин.

Судьи: Гордиенко, Ермолаев; Смирнов, Журавлев.

11 сентября. Ташкент. Ледовый дворец «Хумо Арена». 3200 зрителей.

В межсезонье «Хумо» и ХК «Рязань» испытывали схожие проблемы – комплектовались обе команды с нуля. Правда, если старожилам ВХЛ «горожанам» пришлось это делать в силу сложившихся обстоятельств, то узбекский клуб только-только делает первые шаги и дебютирует в Лиге. Впрочем, в средствах «Хумо», надо понимать, не стеснен: летом активно зазывал сильных игроков даже из КХЛ – Пепеляев приехал из «Динамо», Сорокин и Воронин из «Спартака», Таталин из «Адмирала», Григоренко и Щербина из СКА. Всплыл в Ташкенте и прошлогодний «горожанин» Артем Ворошило.

У ХК «Рязань» место в воротах впервые в сезоне занял Сергей Денисов. В обороне дебютировал Кирилл Лазарев, заменив приболевшего Виталия Демакова. В нападении вновь появился Павел Злобин, «отправив» смотреть игру на трибуны Владислава Волкова.

…О таких матчах, что получилось провести ХК «Рязань» в Ташкенте, надо писать либо очень подробно, разбирая и анализируя ошибки, либо не писать ничего. Кто следил за игрой по интернету – с нами согласятся, те, кто не видел встречу, тому… повезло.

В первом периоде «горожане» еще сдерживали давление хозяев, пытались отвечать атакой на атаку, моментом на момент. В любом случае, двадцатиминутку стоит занести гостям в актив – она позволила помечтать о набранных в Узбекистане очках…

«Хумо» рубанул довольно резко. Сначала хозяева выжали максимум из завоеванной еще в большинстве территории – Смирнов воспользовался предоставленной свободой и с кистей отправил шайбу в цель. Не прошло и минуты, как Щербина обычный заброс в зону преобразовал во взятие ворот – уж больно неудачным для защитников «бело-синих» оказался отскок от борта, что, впрочем, не снимает ответственности с оборонцев. А уже ближе к сирене на второй перерыв у хозяев активизировался Григоренко. Сначала он снабдил пасом Ерохина, когда тот забрасывал третью шайбу. А в третьем периоде отличился сам, мощно щелкнув, едва заехав за синюю линию…

Александр СЫРЦОВ, главный тренер ХК «Рязань»:

— Красивый город, фантастический дворец, но, к сожалению, для нас сегодня был плачевный результат. Хотя, в общем-то, начало матча ничего такого не предвещало, неплохо начали, не реализовали несколько моментов. Мы, к сожалению, начало второго периода провалили, достаточно два быстрых гола пропустили. И, в общем-то, после этого удара уже не смогли выйти. Немножко сказывалась работа наших защитников. На данный момент из девяти защитников в заявке осталось четыре, так что, наверное, придётся обращаться к помощи фарм-клуба. Вот такая наша ситуация. Ну и как, наверное, болезнь роста, поле двух достаточно неплохих матчей, давайте будем вещи называть своими именами, последовал провал. Не будем опускать руки. И надеемся на лучшее.

Евгений ПОПИХИН, главный тренер «Хумо»:

— В Ташкенте и в Узбекистане многие болельщики смотрели эту игру. Мы ожидаем ещё большей наплыв, потому что когда была презентация команды, зрителей было гораздо больше. Мы прекрасно знали, какой соперник приедет. Очень сильный соперник, с «Химиком» напряженно играл. Поэтому готовились серьёзно, разбирали. Первый период почему не удался – большой перерыв, у нас не было игровой практики. Понятно, что первая игра, ребята волновались к тому же. Большое спасибо нашему вратарю, он оставил команду в игре, потому что в первом периоде были хорошие моменты у соперника. Во втором периоде забили, почувствовали игру. Из минусов остались ненужные удаления. Но это всё идёт из-за нервозности, над этим будем работать.

Впереди у ХК «Рязань» домашняя серия. 15 сентября «горожане» впервые предстанут перед своими зрителями в новом составе – в соперниках «Дизель» из Пензы. Еще раз обращаем внимание, что по договоренности между клубами начало в 15.00.

Михаил СОЛДАТОВ