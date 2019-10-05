ХК «Рязань проиграл в Казани местному «Барсу»

Очередная выездная серия хоккейного клуба «Рязань» началась с поражения. Горожане уступили казанскому «Барсу» на его площадке со счетом 1:6.

Матч проходил 4 октября в Казани. Хозяева начали игру очень активно. До поры давление соперников обороне рязанцев, главным образом усилиями голкипера Сергея Большакова, удавалось сдерживать. Но на 11-й минуте не помог и страж ворот гостей – Марушев уверенно сыграл на «пятаке». Во второй двадцатиминутке два удаления подряд получили игроки ХК «Рязань» Евгений Шакуров и Андрей Миронов. Казанцы воспользовались шансом и увеличили отрыв. Даже пре очевидном преимуществе хозяев, «горожане» имели шансы остаться в игре. Но подвела реализация моментов. У игроков «Барса» наоборот получалось почти все. В заключительном отрезке игры счет стал сначала 3:0, затем 4:0, потом 5:0.

Только на 56-й минуте рязанец Владимир Карпов, который вернулся в игру после травмы, забил «гол престижа»: он добил шайбу в цель после того как голкипер хозяев отбил шайбу после броска прорвавшегося по правому флангу Андрея Миронова. На результат данный гол никак не повлиял, а окончательный счет на табло установил казанец Лапин – 6:1.

Сергей ДУШКИН, главный тренер «Барса»: Для нас это был непростой матч. Мы всё ещё находимся в поиске своей игры. Есть очень много моментов, качество которых хотелось бы улучшить. Но всё равно, ребята –

молодцы, достаточно много забили. К сожалению, не позволили нашему вратарю сыграть на «ноль». Хотелось бы, чтобы он сыграл на «ноль», он нас сегодня очень много выручал.Хочу отметить команду соперника – она билась до конца.

Александр СЫРЦОВ, главный тренер ХК «Рязань»: Хочу поздравить соперника с заслуженной победой. Уровень командного «здоровья»

сегодня оказался несопоставим. Соперник был и быстрее, и мощнее, и лучше

организовывал свои моменты. Ну и подвели ненужные удаления, которых было у нас

сегодня много, и индивидуальные ошибки. Готовимся к следующему матчу.

Следующую игру рязанская ледовая дружина проведет 6 октября в Нижнем Новгороде. Горожане сойдутся в схватке с «Торпедо-Горький».