ХК «Рязань» проиграл дома одному из лидеров ВХЛ

В очередном матче «ВХЛ – Кубка Шелкового пути» ХК «Рязань» отчаянно боролся на родном льду с одной из ведущих команд лиги СКА-«Невой» из Санкт-Петербурга. Соперник лишь раз сумел пробить голкипера «горожан» Сергея Денисова, вторая шайба влетела уже в пустые ворота хозяев. К сожалению, самим «бело-синим» отличиться не удалось. 0:2. Об этом сообщила пресс-служба клуба.



ХК «РЯЗАНЬ» – СКА-«НЕВА» (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)



Голы: 0:1 – Овечкин (Конозов, Валенцов, 10.28); 0:2 – Глотов (Калабушкин, Мироманов, 59.15 – п.в.).



ХК «Рязань» (4 + 2 к.ш.): Денисов (0.00 – 25.06, 30.24 – 56.56, 59.15 – 60.00), Большаков (25.06 – 30.24); Яценко – Шакуров, Сергеенко – Карпов – Кудрин; Осипов – Моренец, Кокшаров – Чернов (2) – Градусов; Миронов – Горечишников (2), Муштаев – Мелихов – Мельников; Кащтанов – Третьяков – Волков, Шакиров.



СКА-«Нева» (6): Лысенков; Семин (2) – Валенцов (2), Огирчук – Курбатов – Петьков; Калабушкин (2) – Мироманов, Глотов – Цицюра – Николаев; Холоденин – Баринов, Овечкин – Кукштель – Конозов; Ожгихин – Полодян – Скворцов, Арефьев, Михнин.



Судьи: Беляев, Гофман; Зялятов, Симонов.



5 ноября. Рязань. Дворец спорта «Олимпийский». 1640 зрителей.



Место в воротах тренерский штаб ХК «Рязань» на сей раз доверил Сергею Денисову, дав отдых Сергею Большакову. Денисов вновь продемонстрировал свой класс и дал понять, что на него всегда можно положиться: отразил 29 бросков по своим воротам, а в пропущенной шайбе его вина минимальна – Дмитрий Овечкин после передачи из-за ворот бросал практически в упор.



К слову, Большаков в матче участие все равно принял. На 26-й минуте случился любопытный эпизод. У Денисова развязался шнурок на щитке. Для того, чтобы устранить неполадок ему пришлось на какое-то время замениться. Большаков в итоге отыграл 4 минуты 18 секунд, соперники, если верить протоколу, его бросками ни разу не побеспокоили и он… получил в свою копилку игру с коэффициентом надежности 0.00.



Если говорить о матче в целом, то прошел он с территориальным и игровым преимуществом СКА-«Невы». Гости на правах фаворита старались играть «первым номером». Но «горожане» со своей задачей сдерживания самой результативной атакующей линии чемпионата (после сегодняшней встречи у «армейцев» стало 77 заброшенных шайб), в целом, довольно неплохо справлялись. Лишь раз оборона ХК «Рязань» дрогнула, когда на 10-й минуте случился упомянутый выше гол Овечкина.



Другое дело, что самим хозяевам забросить не удалось ни разу. В первом периоде с «пятачка» атаковал Артем Мелихов, во втором после приятной на глаз комбинации с хорошей позиции бросал Владимир Карпов, были еще шансы. В последние пять-шесть минут рязанцы, поддавив, даже прижали СКА-«Неву» к воротам. Увы, безрезультатно, да и голкипер питерцев Никита Лысенков свой «сухарь» заслужил.



В концовке, стараясь спастись, «бело-синие» заменили Денисова на шестого полевого игрока, но лишь получили вторую шайбу уже в пустые ворота.



Владимир КАРПОВ, форвард и капитан ХК «Рязань»:



— Считаю, что был равный матч. Сопернику удалось реализовать свои моменты, у нас это не получилось, хоть мы и могли. А не забивая голы, нельзя выиграть в хоккее. Так же нужно уделить особое внимание большинству, с которым сегодня не повезло нам. Будем настраиваться на следующим матч, впереди тоже тяжёлый соперник.



Константин КУРАШЁВ, главный тренер СКА-«Невы»:



— Серьезно готовились к ХК «Рязань», разбирали игру. Знали, что команда дисциплинированная, хорошо играет в обороне, которую не так просто взломать. К сожалению, не удалось нам это сделать, хотя, повторюсь, разбирали соперника, вроде бы нашли варианты как это сделать, но не получилось. Но рады, что смогли выиграть, и особенно рад за нашего вратаря, что он сыграл «на ноль».



Александр СЫРЦОВ, главный тренер ХК «Рязань»:



— Поздравляю соперника с победой. Первый период по игре уступили, соперник создал гораздо больше голевых моментов, но удалось остаться в игре, не пропустить больше одной шайбы, что по первому периоду, в общем-то было хорошо. Во втором периоде сумели добавить, немного игру выровняли, но не забивая голов невозможно выиграть игру. Пара моментов было у нас, которые, к сожалению, реализовать не удалось. В третьем периоде соперник нам шансов не дал, в основном полумоменты: владели территориальным преимуществом, где-то уже соперник отдал территорию и перешел на контратаки, но воспользоваться этим территориальным преимуществом не получилось.



У ХК «Рязань» осталось 20 очков. Это позволяет делить 11-13-е места в турнирной таблице Конференции 1. Заключительный матч домашней серии «горожане» проведут 7 ноября против лидера чемпионата «Динамо» из Санкт-Петербурга, начало в 19.00.



Михаил СОЛДАТОВ, при участии Софии АРТЕМЬЕВОЙ

