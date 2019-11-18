ХК «Рязань» принимает «Молот-Прикамье»

После трех поражений на выезде – в Ростове (0:2), Воронеже (1:4) и Тамбове (0:3) – ХК «Рязань» предстоит реабилитироваться перед болельщиками в очередной домашней серии. Первым соперником в ней 19 ноября будет пермский «Молот-Прикамье», противостояние с которым выглядит интригующе. Начало матча во Дворце спорта «Олимпийский» в 19.00. Об этом сообщила пресс-служба клуба.



Хоккейная команда в Перми была основана под названием «Команда Мотовилихинского завода», впоследствии ставшая «СК им.Свердлова», «Молотом» и, наконец, «Молотом-Прикамье». С 1953 года пермяки выступали во всесоюзных соревнованиях – сначала по Классу Б, с 1957 года по Классу А, с образованием в 1970 году – в Первой лиге.



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После распада СССР «Молот» получил место в Межнациональной хоккейной лиге, позже преобразованной в Суперлигу. В элите отечественного хоккея пермяки выступали в общей сложности 13 сезонов, несколько раз пробиваясь в плей-офф (наивысший результат – четвертьфинал по итогам сезона-1998/99). Но после второго за три сезона вылета из Суперлиги, прочно обосновались в Высшей лиге.

В чемпионатах ВХЛ «Молот-Прикамье» почти ежегодно пробивался в плей-офф. Самым успешным стал сезон-2013/14: по итогам регулярного чемпионата «молотобойцы» финишировали на 2-м месте, а в плей-офф достигли полуфинала, где уступили «Рубину», став «бронзовым» призером чемпионата. Первый сбой случился в чемпионате-2016/17 пермяки финишировали 17-ми. В следующем сезоне «медведи» вели упорную борьбу за место на финальном этапе, в итоге запрыгнув на последнюю ступень уходящего поезда, став 16-ми. Однако в первом же раунде плей-офф команда уступила будущему обладателю Кубка Петрова питерскому «Динамо» 1-4. Но в прошлом году был полный провал – 27-я позиция из 29-ти.



Раземеется последовали оргвыводы. Был назначен новый президент – Андрей Морозов. Тот пригласил новый тренерский штаб, прекрасно знакомый рязанским болельщикам – Павла Десяткова, Андрея Ершова и Алексея Меркесова. Они устроили настоящую кадровую революцию. В плане приобретений, что неудивительно, ориентировались на знакомых игроков. В итоге в «Молоте-Прикамье» оказалось чуть ли не половина прошлогоднего состава ХК «Рязань» — голкипер Шпаков, защитники Васильев, Мнацян, Седунов, Щербов, нападающие Воробьев, Прохоров, Чувиляев, Луговой. Так что предстоящий матч для обеих команд наверняка будет принципиальным. Из других приобретений пермяков отметим защитников Маккаева («Зауралье»), Тунхузина («Рубин»), форвардов Скатова, Сметанина (оба – «Южный Урал»), Николишина («Звезда»).



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Но пока не сказать, что в Перми довольны турнирным положением своей команды: «Молот-Прикамье» идет 11-м в своей конференции. Покинули клуб уже 10 игроков, в том числе экс-рязанцы Шпаков, Маслов и Луговой. Пригласили «молотобойцы» известного голкипера Лисутина («Баньска-Быстрица», Чехия), защитника Заборникова, успевшего в нынешнем сезоне засветиться сразу в двух китайских командах («ОРДЖИ» и «КРС-БСУ»), нападающих Глебова (МХК «Крылья Советов») и еще двух наших знакомцев – Бондырева («Нефтяник») и Шацкого («Буран»).

