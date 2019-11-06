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ХК «Рязань» подписал пробный контракт с нападающим Артёмом Дмитричевым

ХК «Рязань»  подписал пробный контракт с 21-летним форвардом Артёмом Дмитричевым, начавшим текущий сезон в «Ижстали».

Дмитричев (родился 25 апреля  1998 года) – является воспитанником ярославской школы хоккея.

Артём начинал карьеру за «Локо» и «Локо-Юниор» (Ярославль), МХК «Крылья Советов» (Москва), «Омские Ястребы» (Омск) в МХЛ. За омичей в минувшем молодёжном чемпионате провел 56 матчей и набрал 28 (13+15) очков.

Сезон-2019/2010 начинал в ВХЛ, в ижевской «Ижстали»: 6 матчей, без набранных очков и штрафных минут, показатель полезности «-2».

Тем временем, с нападающим Артёмом Мелиховым, также имевшим пробное соглашение, подписан полноценный контракт. Мелихов уже провёл за ХК «Рязань» 8 матчей, очков пока не набирал.

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