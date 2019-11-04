ХК «Рязань» обыграл в домашнем матче «Динамо»

С победы начал очередную домашнюю серию «ВХЛ – Кубка Шелкового пути» ХК «Рязань». В воскресенье «горожане» переиграли «Динамо» из Твери – 4:1.

ХК «РЯЗАНЬ» – «ДИНАМО» (Тверь) – 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Голы: 1:0 – ГРАДУСОВ (Кокшаров, Большаков, 0.51); 2:0 – ТРЕТЬЯКОВ (Каштанов, Яценко, 2.39); 2:1 – Панкратов (Бусаров, Ткаченко, 15.31); 3:1 – КОКШАРОВ (Сергеенко, Карпов, 38.07); 4:1 – КАРПОВ (Волков, Сергеенко, 59.59 – п.в.).

ХК «Рязань» (6): Большаков; Яценко – Шакуров, Сергеенко (2) – Карпов – Волков; Осипов – Моренец, Кокшаров – Чернов (2) – Градусов; Миронов (2) – Горечишников, Мельников – Мелихов – Муштаев; Каштанов – Третьяков – Шакиров, Демаков.

«Динамо» (6): Кузнецов (0.00 – 40.00), Куликов (40.00 – 58.18); Орлов – Кожемякин, Гусынин – Шипов – Иванов; Кобелев (2) – Казаманов, Панкратов (2) – Бусаров – Ткаченко; Сухов – Семенеко, Верба (2) – Пластинн – Бешаров; Л.Денисов – Брызгалов – Уваров, Кармашков, Петрунин.

Судьи: Цицаров, Зибинин; Мамлин, Волков.

3 ноября. Рязань. Дворец спорта «Олимпийский». 2180 зрителей.

ХК «Рязань» начал матч за здравие. Уже на первой минуте Кирилл Градусов забросил свою дебютную шайбу за «горожан», совершив проход по правому флангу. А затем Станислав Третьяков удачно сыграл на «пятачке». В принципе, минуте к 10-й все в это встрече могло быть уже решено, реализуй хозяева хотя бы половину своих моментов, которые возникали регулярно. Увы, этого не случилось. А «Динамо» постепенно выровняло игру и Семен Панкратов, замкнув прострел с фланга.

Во втором периоде тверичи так и вовсе владели инициативой, порою подолгу не пуская подопечных Александра Сырцова в свою зону. Почти две минуты гости играли «четыре на три». Но наша команда этот натиск перетерпела, а в концовке двадцатиминутки разжала пружину своей атаки. Георгий Сергеенко снабдил шайбой Владимира Карпова, передача получилась не самой удачной. Но капитан ХК «Рязань» в очередной раз подтвердил, что он большой мастер – скрытым пасом из-за ворот он вывел на бросок Артема Кокшарова, который своего шанса отличиться не упустил.

В заключительной трети «горожане» очень грамотно сыграли по счету, по большому счету не предоставив сопернику ни одного шанса вернуть в игру интригу. А когда тренерский штаб «Динамо» заменил голкипера на шестого полевого игрока, Владимир Карпов, за секунду до сирены, поразил пустые ворота гостей.

Любопытно, что свою предыдущую победу – в Ангарске над «Ермаком» — «бело-синие» одержали с таким же счетом (4:1), причем четвертая шайба так же была заброшена в пустые ворота. Неплохая традиция наметилась.

Кирилл ГРАДУСОВ, форвард ХК «Рязань»:

— Сегодня была достойная игра. В самом начале уже сумели дважды отличиться. Потом старались удержать преимущество, но ошиблись, и пропустили шайбу. Хоть игроки молодые ещё, где-то не хватает опыта, но все ребята бьются, стараются. Команду и болельщиков поздравляю с победой!

Сергей ОРЕШКИН, главный тренер «Динамо»:

— ХК «Рязань» с победой. Команда понимала, что игра фактически за четыре очка. Но установка не была выполнена. У меня всё.

Александр СЫРЦОВ, главный тренер ХК «Рязань»:

— Первый период получился, пожалуй, лучшим в сезоне по игре в атаке. Но сказалась наша болезнь: имея моменты не можем их реализовать, поэтому на перерыв при заметном преимуществе ушли с минимальным отрывом в счете. Во втором периоде соперник здорово добавил и нам приходилось больше терпеть, обороняться. Но до конца матча, за исключением, может быть, каких-то мелких ошибок команда план на игру выполнила.

У ХК «Рязань» 20 очков и 11-я позиция в Конференции. До зоны плей-офф – всего одно набранное очко. Но главные испытания впереди: друг за другом в Рязань приедут лидеры Конференции из Санкт-Петербурга. Первым это сделает СКА-«Нева» уже во вторник, 5 ноября (начало матча в 19.00).

Михаил СОЛДАТОВ, при участии Софии АРТЕМЬЕВОЙ