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ХК «Рязань» начнёт серию из пяти домашних матчей игрой с «Барсом»

В четверг, 10 октября, матчем с казанским «Барсом» ХК «Рязань» начинает свою вторую, довольно продолжительную – в пять игр – домашнюю серию. Начало встречи в 19.00. Об этом сообщила пресс-служба клуба. 

Летом 2014 года руководство казанского «Ак Барса», сотрудничавшего в ВХЛ до той поры с альметьевским «Нефтяником», решило заиметь в «Вышке» полноценный фарм-клуб. Для этого велосипед изобретать не пришлось – просто перевели молодежный «Барс» из чемпионата МХЛ в более статусный дивизион. 

Опытными игроками состав решили не разбавлять, исключения составляли лишь командированные для поиска утерянных кондиций игроки «Ак Барса». Возможно, помощи эдаких батек-наставников и не хватало «барсикам», чтобы пробиться в плей-офф. Хотя, надо отметить, что результаты молодых казанцев улучшаются из сезона в сезон. Если свой первый чемпионат «Барс» прогнозируемо завершил на последнем месте, то затем были 23-я позиция (из 26-ти команд), 22-я (из 26-ти), 18-я (из 27-ми). 

Старт в минувшем чемпионате у «Барса» получился с приставкой «супер» — 8 побед в 9 матчах! Но развить успех не получилось и в дальнейшем успехи стали перемежать серии из двух-трех, а то и пяти поражений подряд. Концовка «регулярки» в борьбе за попадание в плей-офф получилась лихая – сразу четыре команды набрали по 61-му очку. К сожалению, по дополнительным показателям молодые казанцы уступили «Южному Уралу» и «Ценг Тоу», финишировав на самой досадной, наверное, позиции – 17-й. 

В межсезонье «Барс» укрепился. Возглавил команду Сергей Душкин, известный по работе в «Ижстали» и «Зауралье». В составе появились несколько интересных исполнителей: вратарь Голубев, защитники Адамчук, Железнов, форварды Воеводин, Хапов (все – «Нефтяник»), Лапин, Левицкий (оба – «Ермак») и другие. По регулярно спускает в фарм-клуб игроков «Ак Барс». 

Ныне «Барс» — уже не команда необстрелянных юнцов. Есть опытные и известные ветераны (Пестушко, Хапов), игроки среднего звена, перспективная молодежь. Так что в Казани надеются на дальнейший прогресс в результатах, то бишь на первое в истории попадание в плей-офф. Почему бы и нет? Во всяком случае, на данный момент «барсики» в этой зоне, хотя стабильности все же не хватает. 

«Барс» –  одна из двух команд с кем ХК «Рязань» предстоит сыграть в этом сезоне четырежды. Один матч уже состоялся совсем недавно в Казани и остался за хозяевами (1:6).

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