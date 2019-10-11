ХК «Рязань» дома всухую обыграл соперников из Казани

ХК «Рязань» в очередном матче «ВХЛ – Кубка Шелкового пути», проявив максимум воли и самоотверженности, сумел одолеть «Барс» из Казани – 3:0. Героем встречи стал голкипер хозяев Сергей Большаков, записавший на свой счет очередной «сухарь». Об этом сообщает сайт клуба.



ХК «РЯЗАНЬ» – «БАРС» (Казань) – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)



Голы: 1:0 – КУДРИН (Карпов, 17.19); 2:0 – ГОРЕЧИШНИКОВ (Чернов, 21.43); 3:0 – ЧЕРНОВ (Кокшаров, 54.13).



ХК «Рязань» (6): Большаков; Миронов – Шакуров, Муштаев – Карпов – Кудрин; Моренец – Осипов (2), Кокшаров – Чернов – Злобин; Яценко – Горечишников (2), Каштанов – Третьяков – Волков (2); Мельников – Чванчиков – Лазарев.



«Барс» (2): Мифтахов (0.00 – 21.43), Голубев (21.43 – 60.00); Мусин – Абросимов (2), Емец – Елисеев – Пестушко; Лучевников – Цуканов, Сошнин – Редков – Кара; Железнов – Марин, Лазарев – Сафонов – Валеев; Ляхов – Мальцев, Лапин – Зайцев – Воеводин.



Судьи: Заболотнев, Колонутов; Богомолов, Журавлев.



10 октября. Рязань. Дворец спорта «Олимпийский». 1660 зрителей.



Если первый период, в целом, можно назвать равным, то затем «Барс» забрал бразды правления в свои руки и делал с ними что хотел. Казанцы владели ощутимым преимуществом, давили, надолго запирали «горожан» на их половине площадки. Правда, игру рязанцев «вторым номером» можно назвать не только вынужденной, но и, отчасти, оправданной, ведь к 22-й минуте они сколотили преимущество в две шайбы: Виталий Кудрин преобразовал в бросок в «девятку» отличную передачу Владимира Карпова, а Максим Горечишников поразил цель от синей линии.

Так или иначе, ХК «Рязань» на протяжении почти двух периодов пришлось выдерживать колоссальное давление. Одно соотношение бросков в створ – 16-40 в пользу «Барса» — говорит о многом. Хозяева выжимали из себя, пожалуй, максимум и, даже, немного больше – порою ценою травм ложились под шайбы, держали борта, бульдозерами вытаскивали шайбу из своей зоны – но держались. Не забывали и про контратаки, во время одной из которых, на 55-й минуте, Захар Чернов, чудным образом обыгравшись с Артемом Кокшаровым, сделал счет 3:0, фактически снял вопрос о победителе.



Ну и отдельного абзаца, безусловно, достоин Сергей Большаков. Голкипер ХК «Рязань» провел очередной выдающийся матч. Сложно сказать, куда смотрели тренеры ХК «Сочи» и «Химика», коли за три предыдущих сезона он провел в общей сложности… всего 10 матчей, но в Рязани Большаков буквально расцвел. Сергей тащил всё и вся, заслуженно заработав третий в сезоне «сухарь», в том числе второй подряд.



Захар ЧЕРНОВ, нападающий ХК «Рязань»:

— Была хорошая и боевая игра, все выкладывались полностью. Нужно отдать должное Сергею Большакову, который провёл замечательный матч. Смог вытащить нас «за уши», очень много выручал, хочется поздравить его с «сухарём». У нас получилось полностью выполнить тренерскую установку: играть жёстче в тело, не отдавать среднюю зону, ложиться под шайбы. В итоге, выиграли очень важный матч для нас.



Сергей ДУШКИН, главный тренер «Барса»:

— Соперников поздравляю с победой. Имели преимущество, нанесли много бросков, здорово сыграл вратарь соперников. Но второй матч подряд не можем забить, отвернулась от нас хоккейная удача. По самоотдаче к ребятам претензий нет. По техническому оснащению, реализации, обороне – есть вопросы. Постараемся в кратчайшие сроки разобраться, принять меры и готовится к домашней серии.



Александр СЫРЦОВ, главный тренер ХК «Рязань»:

— Для нас такие игры – на вез золота. Именно через такие матчи происходит становление команды. Предыдущий матч с этим соперником закончился для нас разгромом. Сумели сделать выводы и отдали сегодня все, что могли. Пластались, ловили шайбы на себя, не уступили в силовой борьбе, а это, считаю, основное в современном хоккее. Ну и смогли реализовать свои моменты.

— Второй матч подряд пропускает Николай Жердев. Почему?

— Он получил травму, как раз в матче против «Барса» в Казани – у него разорвана губа и легкое сотрясение мозга. Так что Николай восстанавливается.



У ХК «Рязань» 10 очков и 13-я позиция в таблице Конференции 1 («Запад»). Очередной матч – уже в ближайшую субботу 12 октября против «Зауралья» из Кургана. Начало в 17.00.

