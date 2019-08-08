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Гражданин Узбекистана «по-братски» предложил взятку рязанскому полицейскому

Телеканал «Город» опубликовал видео с камеры наблюдения, на котором запечатлён момент попытки дать взятку сотруднику рязанской полиции.

Полицейский разбирался в инциденте, случившемся на одной из автозаправок на трассе М-5 «Урал». Там произошёл конфликт между водителем, пассажиром и работником АЗС, после чего последний написал заявление в правоохранительные органы.

Во время разбирательства в служебном кабинете гражданин Узбекистана положил на стол полицейского конверт. На вопрос правоохранителя, даёт ли иностранец ему взятку, тот ответил: «нет, это так, по-братски, от души». В конверте находилось 2 тысячи рублей. 

На 34-летнего гражданина Узбекистана завели уголовное дело, сейчас оно передано в суд. Мужчине грозит штраф.

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