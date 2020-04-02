Где найти онлайн тренировки и программы для занятий дома

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Горожанам, привыкшим к активному образу жизни и регулярным тернировкам, труднее переносить режим самоизоляции. Специально для них в интернете регулярно проводятся трансляциями тренировок.

Сеть фитнес-клубов World Class (@worldclassclubs) организует тренировки в Instagram и на канале YouTube. Расписание обновляется каждый день. В партнерстве со Сбербанком, Okko, more.tv и Москомспортом эта сеть запустила также специальную программу в Instagram. Ее можно найти по хэштэгу #ФитнесПротивВируса.

Компания X-Fit запустила онлайн-тренировки на YouTube-канале. Предлагаются программы: Body&Mind, Atletica, X-Total PRO, Low Cor, Street Fhight, Dance Mix, Pilates и Yoga. Тренировки доступны как в прямом эфире, так и в записи.

Компания Nike проводит live-тренировки в Instagram. Есть занятия для детей и для взрослых. Расписание доступно на сайте.

Фитнес-клуб UFC Gym запустил на сайте раздел с записанными на видео тренировками. Сейчас доступны: функциональная тренировка для всего тела, функциональная тренировка для начинающих, силовая тренировка со свободными весами, комплексная разминка и другие. Клуб также организует прямые эфиры в Instagram (@ufcgymrussia).

Для слабослышащих людей видеотренировки и программы питания бесплатно предлагает новый проект Fit Play. В программах: домашние тренировки, TRX и Шпагат. Для остальных пользователей сервис платный.

Сервис доставки еды Grow Food запустил онлайн фитнес-клуб с ежедневными тренировками на базе YouTube-канала FitStars с понедельника по пятницу. Среди направлений: йога, кардио, растяжка, функциональные и силовые тренировки. Во время онлайн-трансляции будут проходить розыгрыши здоровой еды, мерча и промокодов на заказ от сервиса Grow Food.

Школа циклического спорта I Love Supersport запустила проект «Обгони вирус». Для участия в проекте нужно присоединиться к боту, который поделится полезными статьями и видео.

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