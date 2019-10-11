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Гарик Сукачёв сообщил о переносе концерта в Рязани

Гарик Сукачёв на своей странице в соцсети ВКонтакте сообщил о переносе на другую дату своего концерта в Рязани. Причина – неготовность площадки принять столь масштабное и технически сложное шоу.

Концерт Гарика Сукачёва «GO!» должен был пройти во Дворце спорта «Олимпийский» в Рязани 2 ноября. На сайте kassy.ru продажа билетов на него на данный момент прекращена. 

Сукачёв написал, что не все площадки тура готовы принять настолько масштабный проект – пятитонное световое оборудование, уникальные элементы сцены, огромные экраны и пиротехническое оборудование. Организаторы тура планируют адаптировать шоу под возможности площадок, но при этом сохранить режиссёрскую идею. 

Кроме Рязани, концерты перенесли в Твери, Туле, Липецке и Курске. Купленные билеты будут действительны на другие даты, также их можно сдать.

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