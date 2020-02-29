Футболистки «Рязани-ВДВ» вызваны в сборные России

Футболистки ЖФК «Рязань-ВДВ» получили вызовы в национальные команды. Об этом сообщила пресс-служба клуба.



Наталья Перепечена отправилась в основную сборную России, которой предстоит 6 марта сыграть со сборной Косово. Матч пройдёт в рамках отборочного этапа к Чемпионату Европы 2021 года.



Виктория Дергоусова может помочь сборной U-21 в товарищеских матчах с соперницами из Испании. Игры пройдут 4 и 6 марта.



Елизавета Лазарева и Анастасия Фетисова направились в U-19. Команда также проводит сбор в Испании.

