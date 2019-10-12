На главную Рязань Футболистки «Рязани-ВДВ» вышли в финал Кубка России
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Футболистки «Рязани-ВДВ» вышли в финал Кубка России

Фото: http://r-vdv.ru/

ЖФК «Рязань-ВДВ» вышел в финал Кубка России, для этого «десантницам» хватило одного забитого мяча в двух матчах. 

За путёвку в финал рязанки боролись с московском «Локомотивом». Первый матч в Рязани завершился вничью – 0:0, а в ответном поединке, который прошёл в Москве в субботу, 12 октября, победу с минимальным счётом 1:0 одержала «Рязань-ВДВ». Единственный мяч на счету сербской легионерки Александры Лазаревич. 

В финале рязанки сыграют с пермской «Звездой-2005». Матч пройдёт 2 ноября в Армавире.

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