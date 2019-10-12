Футболистки «Рязани-ВДВ» вышли в финал Кубка России

ЖФК «Рязань-ВДВ» вышел в финал Кубка России, для этого «десантницам» хватило одного забитого мяча в двух матчах.



За путёвку в финал рязанки боролись с московском «Локомотивом». Первый матч в Рязани завершился вничью – 0:0, а в ответном поединке, который прошёл в Москве в субботу, 12 октября, победу с минимальным счётом 1:0 одержала «Рязань-ВДВ». Единственный мяч на счету сербской легионерки Александры Лазаревич.



В финале рязанки сыграют с пермской «Звездой-2005». Матч пройдёт 2 ноября в Армавире.

