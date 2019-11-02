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Футболистки «Рязани-ВДВ» проиграли в финале Кубка России

В субботу, 2 ноября, в Армавире прошёл финальный матч Кубка России по футболу среди женских команд, в котором встречались «Рязань-ВДВ» и пермская «Звезда-2005». Игра завершилась победой «Звезды» со счётом 2:0.

«Звезда-2005» (Пермь) –  «Рязань-ВДВ» (Рязань) – 2:0 (0:0)

Голы: Берендеева, 51 (1:0). Козыренко, 76 (2:0).

«Звезда-2005»: Зварич, Орлова (Синько, 40), Шишкина, Подшибякина, Берендеева, Нургалиева, Власенко, Козыренко, Хорошева, Гайстенова (Шквара, 86), Курочкина (к) (Ильиных, 67).

«Рязань-ВДВ»: Широкова, Моллаева, Колтакова, Машкова, Туриева (Кипяткова, 64), Еремеева, Перепечина, Синютина (к), Лазарева (Осипова, 77), Лазаревич, Вукович.

Предупреждения: Гайстенова, 2. Туриева, 25. Моллаева, 47. Власенко, 68. Козыренко, 77.

Судьи: Пустовойтова (Москва), Назаров (Невинномысск), Шимарыгин (Сосновый бор).

2 ноября. Армавир. Стадион «Юность».

Финалисты Кубка России действующего розыгрыша, неоднократно становившиеся его обладателем, встретились в финале турнира во второй раз подряд. В прошлом году в Майкопе сильнее оказались пермячки, не позволившие «Рязани-ВДВ», чемпионкам сезона-2018, сделать «золотой дубль», сообщает сайт Женской футбольной лиги. 

В заявку команды в Армавире тренерский штаб «Звезды-2005» во главе с Еленой Сусловой не включил двух ключевых игроков основного состава, выбывших по состоянию здоровья — Екатерину Пантюхину и Анастасию. «Десантницы» прибыли в Краснодарский край в оптимальном составе в надежде взять у номинальных хозяев реванш за прошлогоднее поражение и завершить сезон с трофеем в активе.

Встреча началась обилием жестких и даже жестоких единоборств: на 2-й минуте матча Аида Гайстенова на скорости врезалась в голкипера «Рязани-ВДВ» Маргариту Широкову, которая, с трудом, но все же смогла продолжить игру. Соперники долго осторожничали и не играли в открытый футбол, создавая первые моменты исключительно со стандартных положений. К 15 минуте команды стали играть практически без центра поля, постоянно угрожая воротам друг друга. Рязаночки имели несколько отличных шансов выйти вперед: сначала Мария Вукович едва не открыла счет после ошибки Ирины Зварич в игре на выходе, а Наталья Перепечина и Ася Туриева наносили удары практически из вратарской, но те были заблокированы «звёздочками». Футболистки в красном отвечали множеством забросов в штрафную, которые снимались высокими защитниками «Рязани-ВДВ»; дальние удары также не имели особых успехов. Проблем Елене Сусловой добавила и травма Валентины Орловой, которая покинула поле еще до завершения первой 45-минутки. Под занавес отличный шанс имела Олеся Курочкина: капитан хозяек приняла мяч спиной к воротам, развернулась, ударила, но не попала в створ.

На старте второго тайма футболистки «Звезды-2005» завладели инициативой и быстро соорудили гол: Татьяна Козыренко прострелила с левого фланга, мяч пролетел через всю штрафную и попал на ногу набегавшей Анастасии Берендеевой, которая отправила снаряд в дальнюю девятку. «Рязань-ВДВ» сразу же пришла в себя и бросилась отыгрываться –  по воротам Зварич били и Перепечина, и Еремеева, и Лазаревич, но сравнять счет у команды так и не получилось. Увлекшись атакующими действиями, «десантницы» упустили прорыв Татьяны Козыренко, которая удвоила преимущество «звёздочек». Понимая сложность своего положения, гости начали рисковать и несколько раз могли пропустить и еще: Надежда Ильиных и София Шишкина выходили 1 на 1 с Широковой, но 81-й номер «Рязани-ВДВ» сохраняла свою команду в игре. Однако по-настоящему опасных моментов гости так и не создали — «Звезда-2005» одержала вторую подряд победу в Кубке России и седьмую в сумме, сравнявшись по этому показателю с легендарной, уже канувшей в лету воронежской «Энергией».

Фото: ЖФК «Звезда-2005» Пермь

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