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ФСБ предотвратила нападение на войсковую часть во Владимирской области

Во Владимирской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность террористической ячейки, члены которой собирались напасть на воинскую часть. Помощь в этом им оказывали коллеги из УФСБ России по Рязанской области, сообщает Интерфакс.

По данным силовиков, задержанные собирались захватить в части оружие и боеприпасы. Руководил террористической ячейкой житель Владимирской области 1999 года рождения. Он и сообщники задержаны.

По факту подготовки к нападению на воинскую часть возбудили уголовное дело по  ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. 

Справка: 

УК РФ Статья 205.1. Содействие террористической деятельности

1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьей 205.2, частями первой и второй статьи 206, статьей 208, частями первой — третьей статьи 211, статьями 220, 221, 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, вооружение или подготовка лица в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений — наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.

1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.3, 205.4, 205.5, частями третьей и четвертой статьи 206, частью четвертой статьи 211 настоящего Кодекса, вооружение или подготовка лица в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений, а равно финансирование терроризма — наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо без такового или пожизненным лишением свободы.

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