ФК «Рязань» вышел в 1/32 финала Кубка России

ФК «Рязань» пробился в 1/32 финала Кубка России. В понедельник, 5 августа, «горожане» в 1/64 финала в Красногорске победили местный «Зоркий» – 3:1.



Первый тайм завершился со счётом 2:0 в пользу рязанцев. Точные удары на счету Владислава Мещерякова и Георгия Журавлёва. В середине второго тайма Журавлёв сделал счёт 3:0, только после этого хозяева сумели забить один мяч в ворота «Рязани».



В пресс-службе нашего клуба сообщили, что в этой встрече получили травмы голкипер Сергей Правкин и нападающий Владислав Мещеряков.



Матч 1/32 финала Кубка России пройдёт в Рязани 21 августа. В наш город приедет клуб ФНЛ «Чертаново» (Москва).

