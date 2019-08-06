На главную Рязань ФК «Рязань» вышел в 1/32 финала Кубка России
РязаньСпорт

ФК «Рязань» вышел в 1/32 финала Кубка России

ФК «Рязань» пробился в 1/32 финала Кубка России. В понедельник, 5 августа, «горожане» в 1/64 финала в Красногорске победили местный «Зоркий» – 3:1.

Первый тайм завершился со счётом 2:0 в пользу рязанцев. Точные удары на счету Владислава Мещерякова и Георгия Журавлёва. В середине второго тайма Журавлёв сделал счёт 3:0, только после этого хозяева сумели забить один мяч в ворота «Рязани».

В пресс-службе нашего клуба сообщили, что в этой встрече получили травмы голкипер Сергей Правкин и нападающий Владислав Мещеряков.

Матч 1/32 финала Кубка России пройдёт в Рязани 21 августа. В наш город приедет клуб ФНЛ «Чертаново» (Москва). 

Загрузка...

РИА «7 новостей» в соцсетях

1,685ФанатыМне нравится
545ЧитателиЧитать
1,582ЧитателиЧитать
918ПодписчикиПодписаться

Лента новостей

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Рязани пройдёт концерт скрипача Сергея Крылова

Жары ждать не стоит: прогноз погоды на выходные в Рязанском регионе

В Шацке перевернулся автомобиль