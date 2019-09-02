Филиал Московского института культуры в Рязани хотят закрыть

В понедельник, 2 сентября, появилась информация о возможном закрытии Рязанского филиала Московского института культуры.



Сегодня же в интернете появилась петиция в защиту учебного заведения. Автор собирается направить её премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, министру культуры Владимиру Мединскому, а также другим высокопоставленным чиновникам.



Иван Васильев отмечает, что студентам объявили о том, что причина закрытия филиала – аварийное состояние здания вуза на площади Театральной в Рязани. При этом он обращает внимание на то, что весной выделялись деньги на составление сметы для ремонта учебного заведения.



– Зачем тогда было принимать решение? Или это был предлог для просчитывания аварийности состояния нашего здания, – спрашивает автор петиции.



По предварительным данным, приказ о закрытии филиала из Москвы пока не пришёл, но есть информация, что студенты отучатся первый семестр, затем им будет предложено продолжить учёбу на новом месте.

