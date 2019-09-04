Фигуристка из Рязани Александра Трусова готовится к своему первому «взрослому» сезону

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, начинавшая свою спортивную карьеру в Рязани, готовится к первому в своей жизни «взрослому» сезону. 7 и 8 сентября в «Лужниках» состоится выступление сборной России по фигурному катанию. По традиции перед началом нового сезона фигуристы сборной команды России представят поклонникам свои новые программы.

Александра Трусова, без сомнения, станет одной из самых интересных фигуристок этих выступлений. Ведь уже в марте 2018 года она стала первой в истории фигуристкой, исполнившей два четверных прыжка в одной программе — сальхов и тулуп. Удавались ей и три четверных прыжка в одном прокате. Теперь 15-летней одиночнице предстоит первый «взрослый» сезон, в ходе которого она будет бороться за лидерство в сборной России.

О том, как Саша Трусова готовилась к сезону-2019/20, можно прочитать в большом интервью «Спорт-Экспрессу».

— На сборах в Новогорске мы как всегда серьёзно работали над всеми составляющими фигурного катания: качественным исполнением технических элементов, скольжением, подачей программ, — рассказала фигуристка. — Конечно, будут и четверные, и сложные каскады. Но про сами постановки и контент ничего не буду говорить, уже скоро все увидите сами.

Трусова призналась, что этот сезон станет для неё новым уровнем в спорте и даст возможность соревноваться со звёздами мирового фигурного катания.