Фестиваль уличной культуры «Железка-2019» пройдёт в новом формате

В субботу, 21 сентября, в рязанском «Лесопарке» пройдёт фестиваль уличной культуры «Железка-2019». В этом году ожидается новый формат – мероприятие совместит в себе уличный спорт и культуру. Об этом на пресс-конференции рассказал директор МАУК «Лесопарк» Виталий Исаев.

– В прошлые годы фестиваль был наполнен спортом. В этом году мы превратим формат «Железки» в фестиваль, который будет включать не только уличные спорт, но и культурную составляющую, – отметил Виталий Исаев.

Участниками фестиваля станут спортсмены из Рязани и других регионов, а также ведущие кавер-группы города и гости из ближайших городов. На площадке Лесопарка ожидается танцевальный батл.

Основой фестиваля останутся соревнования по уличным видам спорта – стритболу, мини-футболу, единоборствам, воркауту, настольному теннису.

– 21 сентября по всей России пройдёт «Кросс нации». У нас в Рязани ожидается насыщенный день, наполненный не только лёгкой атлетикой, но и уличным спортом, – отметила Начальник управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Марина Кащеева.

Кроме массового турнира по стритболу ожидаются профессиональные соревнования. Элитный турнир пойдёт в зачёт рейтинга FIBA. В нём примут участие команды из Москвы, Нижнего Новгорода, Ярославля, Брянска, Воронежа и других городов России.

– Мы ожидаем около 10 000 участников и зрителей, – подвела итоги пресс-конференции начальник управления культуры администрации города Евгения Власова.

Подать заявки на участие в турнире можно с 22 августа по 17 сентября. На сайтах управления культуры, управления спорта, Лесопарка и в социальных сетях уже сегодня появится программа.