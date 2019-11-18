Федеральный телеканал рассказал о падении беспилотника под Рязанью

Телеканал РЕН ТВ посвятил сюжет падению военного беспилотника в посёлке Листвянка под Рязанью.



Напомним, беспилотный летательный аппарат «Орион» упал в субботу, 16 ноября. При этом он не долетел до аэродрома несколько сотен метров и упал в непосредственной близости у жилых домов.



В своём сюжете журналисты задают вопрос, почему испытания экспериментального аппарата проходят так близко от жилых домов. По одной из версий, строить пятиэтажные здания рядом с аэродромом было нельзя, но в 90-е годы разрешение на строительство было получено.

