Ещё два рязанских театра сообщили об отмене спектаклей

С 17 по 30 марта в Рязанской области отменяются все культурно-массовые мероприятия. Об отмене спектаклей сообщили ещё два театра.

В Рязанском музыкальном театре отменяются показы мюзикла «Остров сокровищ», запланированные на 19 и 21 марта. Билеты можно сдать по месту их приобретения. Если покупка была осуществлена на сайте театра, с правилами возврата билетов можно ознакомиться по ссылке. Телефон кассы 45-81-13.

Театр «Переход», несмотря на свою камерность, тоже вынужден отменить все запланированные мероприятия.

Спектакли «Я скучаю по тебе» (22 марта) и «Эти свободные бабочки» (27 марта) отменены! Если вы оплачивали билеты переводом на карту, то в течение этой недели вам возместят потраченную сумму обратным переводом. Если этого не произошло, позвоните в театр 32-88-80 и уточните этот момент.

Если оплаченные билеты у вас на руках, то вы можете сдать их в кассу театра (со служебного входа).

Время работы кассы: пн.-пт. с 10:00 до 20:00, сб.,вс. с 11:00 до 16:00