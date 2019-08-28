В среду, 28 августа, депутат Госдумы Елена Митина посетила школу №1 в Новомичуринске.

– Президентом Владимиром Путиным поставлена задача войти в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. На реализацию нацпроекта «Образование» в 2019-2021 годах будет выделено около 350 млрд руб., – отметила Елена Митина. – Эти средства будут направлены на строительство и ремонт школ, обновление материально-технической базы, полную ликвидацию третьей смены, на внедрение новой системы учительского роста и другие цели.

В 2019 году школа стала участником национального проекта «Образование». На ремонт системы отопления из бюджетов различного уровня было выделено 2 млн. руб.

Также в этом году коллектив школы получил свой первый грант на развитие инновационных проектов в размере 1 млн. руб. Средства будут использованы на приобретение компьютерного оборудования, реконструкцию школьной библиотеки, обновление библиотечного фонда.

Директор школы Валентина Сизова рассказала, что главная часть реализации проекта – методическая. В планах – корректировка рабочих программ педагогов, проведение учебных вебинаров для родителей, педагогов, работников библиотек, установление связей с учреждениями дополнительного образования, культуры, музеями, центрами научно-технической направленности школьников.