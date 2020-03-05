Елена Фролова отмечает 30-летие деятельности в сфере культуры

Елена Петровна Фролова работает в сфере культуры 30 лет, из них 18 лет – директором Муниципального культурного центра города Сасово.

Под руководством Елены Петровны работает сплоченный коллектив профессионалов. Муниципальный культурный центр не пустует ни в будни, ни в праздники. Коллективы и солисты МКЦ г. Сасово активно участвуют и становятся лауреатами конкурсов и фестивалей разного уровня.

Благодаря усилиям директора, МКЦ г. Сасово стал одним из первых в области, где появился кинозал с современным цифровым оборудованием. Елена Петровна – человек слова и дела. Она и рачительная хозяйка, и организатор, и активный общественник, и человек с активной жизненной позицией, и лидер, который может вести за собой.

За многолетнюю плодотворную работу и общественную деятельность имеет награды Губернатора Рязанской области и Министерства культуры РФ.

В 2020 году Елена Петровна стала финалисткой Всероссийского открытого конкурса «Лучшие руководители РФ 2019-2020гг»