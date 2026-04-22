Арбитражный суд Рязанской области, фото: vk.com/press_center_arbitr
Экономика и бизнес

В Рязани суд обязал предпринимателя снести два павильона у больницы №11

Алексей Самохин
Арбитражный суд Рязанской области удовлетворил иск администрации города Рязани к индивидуальному предпринимателю Э. В. Чикину. Бизнесмена обязали освободить земельный участок на улице Новосёлов, демонтировав два нестационарных торговых объекта.

Павильоны расположены на остановке общественного транспорта «Городская больница №11». Об этом 22 апреля 2026 года сообщает пресс-служба суда.

Как установил суд, администрация города ранее предоставляла предпринимателю право на размещение временных сооружений (учётные номера 1145 и 2785) на основании договоров. Однако срок действия этих документов истёк ещё в 2007 и 2015 годах соответственно.

Несмотря на отсутствие законных оснований, ответчик продолжал использовать муниципальную землю и вести торговлю в павильонах до настоящего времени.

«Учитывая изложенное, суд удовлетворил требования администрации об обязании освободить земельный участок путём демонтажа нестационарных торговых объектов», — пояснили в суде.

Решение Арбитражного суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

