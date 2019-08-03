Двое рязанцев сожгли внедорожник в Пронске

Двое мужчин из Рязани сожгли внедорожник в Пронске. Информация о ЧП появилась на портале УМВД по Рязанской области.

О происшествии рассказал 22-летний парень, проживающий в Пронске. Он пришел в полицию и заявил, что в ночное время суток его машина марки УАЗ была припаркована у дома и там же сгорела. Стражи порядка подумали, что причиной возгорания автомашины стал поджог. В расследовании инцидента помогли камеры. Они запечатлели, что в Пронск до возгорания въехала машина, которая сразу после пожара уехала в направлении Рязани.

Затем было установлено, что подозрительное транспортное средство принадлежит 30-летнему жителю Рязани. Его считают причастным к поджогу чужого имущества. Сейчас он задержан. Кроме того, арестован и его 20-летний приятель, который уже был ранее судим за оборот наркотических средств.

Согласно предварительным данным, подозреваемые и потерпевший познакомились друг с другом несколько лет назад. Они несколько раз покупали друг у друга подержанные вещи. После последней сделки жители Рязани подумали, что молодой компаньон обманул их, поэтому решили отомстить ему: сжечь его машину, облив бензином. Расследование Чп продолжается.