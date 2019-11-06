На главную Рязань Два отделения рязанской больницы №10 отремонтируют почти за 10 миллионов рублей
Рязань

Два отделения рязанской больницы №10 отремонтируют почти за 10 миллионов рублей


На ремонт терапевтического отделения Рязанской больницы №10 выделено 3,6 миллионов рублей. После терапии – на очереди ремонт отделения неврологии. Работы будут профинансированы из регионального бюджета в сумме около 5,7 миллионов рублей. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области.
В связи с ремонтом пациенты терапии лечатся в других отделениях больницы. В терапевтическом отделении уже отремонтированы палаты, коридоры, санитарные комнаты – с расширением дверных проемов и установкой новой сантехники. Работы в терапевтическом отделении планируется завершить через неделю.

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