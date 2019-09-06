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Два человека погибли в столкновении легковушки и фуры в Скопинском районе

В результате ДТП в Скопинском районе погибли два человека. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

По данным ГИБДД, авария случилась в пятницу, 6 сентября, в 04.20 на 248-м километре автодороги Р-22 «Каспий». 43-летний водитель автомобиля «Мерседес», ехавший со стороны Москвы в сторону Тамбова, был в состоянии сильного физического утомления и уснул за рулём, из-за чего автомобиль врезался в грузовик МАЗ, которым управлял 34-летний водитель из Тамбовской области. 

В результате ДТП погибли водитель легковушки и его 22-летний пассажир, водителю грузовика потребовалась помощь врачей.

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