Оперативный штаб Правительства Рязанской области информирует о том, что в рамках исполнения распоряжения Губернатора Рязанской области региональным министерством здравоохранения обеспечена готовность специальной госпитальной базы, определен порядок развертывания дополнительных коек для инфицированных граждан и контактировавших с ними. Определен порядок перепрофилирования коек под изоляторы и провизорные госпитали для ожидающих результатов исследований.



Для госпитализации больных предусмотрено 463 койки в 17 инфекционных отделениях. При необходимости будут дополнительно развернуты 165 инфекционных коек в инфекционных отделениях и 930 инфекционных коек в других отделениях, что соответствует расчетной потребности (1393 койки).



Для оказания анестезиолого-реанимационной помощи в медицинских организациях имеются 69 реанимационных коек. При необходимости планируется оперативно развернуть 144 резервных реанимационных койки. 13 медицинских организаций оборудованы индивидуальными (Мельцеровскими) боксами, в том числе 4 стационара в г. Рязани.



На базе ГБУ РО «Городская клиническая больница №10» развернут корпус на 30 коек для наблюдения за гражданами, контактировавшими с переносчиками заболевания, на базе ДООЦ «Солнечный» дополнительно подготовлен обсервационный корпус на 74 места.



Медицинские учреждения региона обеспечены аппаратами ИВЛ и пульсоксиметрами в достаточном количестве. Определена маршрутизация больных с ОРВИ, гриппом и внебольничными пневмониями.



В медицинских организациях области создан запас медицинских препаратов, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств. В медицинских организациях проводится регулярное обучение сотрудников диагностике и лечению коронавирусной инфекции.

