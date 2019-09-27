Девятый сезон рыбатлона завершится в Рязани 28 сентября

Всероссийский чемпионат по спиннинговому рыбатлону пройдет 28 сентября с 13:00 в Рязани впервые на реке Оке, в месте впадения в нее реки Трубеж, рядом с Лесопарком. Удобный асфальтовый подъезд, широкое рыбнище и комфортная беговая зона ждёт рыбатлонистов 28 сентября. Ну и, как всегда, — большое количество разнообразных призов! Регистрация участников проходит на главной странице сайта rybatlon.ru

По правилам рыбатлона каждому участнику забега необходимо поймать две любые рыбы на спиннинг и пробежать три круга по километру каждый. В этом году, как всегда, для девушек на рыбатлоне предусмотрено отдельное награждение с красивыми цветочными композициями от салона «Цветы&Шары». Ну а в призах на предстоящий спиннинговый чемпионат значатся: автомобильная мини-мойка от «Авторадио», мультиварка от «Ленты», спиннинги, удочки и катушки от «Серебряного ручья», большущие наборы рыболовных прикормок «KLEVO», различные сертификаты и много еще чего…

На регистрации перед стартом 28 сентября каждый участник получит пол-литровую бутылку питьевой воды «Утренняя звезда». К участию приглашаются все желающие, независимо от возраста, пола и рыболовно-беговых способностей. Участие в рыбатлоне всегда бесплатное!

Все вопросы касательно любой темы рыбатлона обсуждаются в группе «В контакте» https://vk.com/rybatlon.

Расписание Всероссийского чемпионата по спиннинговому рыбатлону-2019:

13:00 – регистрация участников, выдача стартовых номеров

14:00 – старт

16:00 – завершение ловли, штрафные круги

16:30 – награждение

Генеральные партнёры – Рыболовные прикормки «KLEVO» совместно с сетью магазинов «Ни хвоста, ни чешуи» (Рязань, гипермаркет «Стройка», 2 этаж, Ряжск, ул. Энгельса, 9Б);

Медицинский центр «М-КЛИНИК» (ул. Урицкого, 45 к.1).

Главные партнеры – Сервис заказа поездок «ВЕЗЁТ». Телефон для заказа: 700-100;

Гипермаркет «ЛЕНТА»; Питьевая вода «УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА»

Организация и проведение соревнований – «КБ ПРАЗДНИКОВ» (кбпраздников.рф).

Техническая поддержка – Продюсерский Центр «МЕДИА-ФОРМАТ».

Полиграфическая поддержка и дизайн – Типография «ФОРМАТ».

Официальные партнёры – компания «СЕРЕБРЯНЫЙ РУЧЕЙ», пиццерия «ДОДО ПИЦЦА», сеть клиник «ПРАЙМ-СТОМАТОЛОГИЯ», магазин «ТВОЙ СКУТЕР», салон-магазин «ЦВЕТЫ&ШАРЫ», областной фестиваль «ВО!СЕМЬЯ!».

Генеральные информационные партнёры – информационное агентство «7 новостей», «Авторадио» в Рязани-102.0 FM, телеканал ТКР, телеканал «Охота и рыбалка», газета «Мещёрская сторона», газета «PRO Город Рязань», журнал «Телесемь», проект «РЫБАLOVE».

Соревнования проходят при поддержке министерства, физической культуры и спорта Рязанской области.