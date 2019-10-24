Девять рязанцев выступят на первенстве мира по джиу-джитсу в Греции

На первенстве мира по джиу-джитсу в Греции выступят девять рязанских спортсменов. Об этом сообщает сайт администрации Рязани.



25-27 октября в греческом городе Гераклион пройдет первенство мира по джиу-джитсу среди юношей и девушек до 16 лет, в котором примут участие 248 спортсменов из 25 стран.



В составе сборной России за медали мундиаля-2019 поборются и девять юных рязанцев: пятеро воспитанников «Юпитера», трое представителей «Евпатия Коловрата» (г. Спасск-Рязанский) и одна спортсменка из «Антея», «юпитерки» Евгения Никифорова и Полина Поротикова выступят в обоих видах соревновательной программы.



«Не-Ваза» (борьба в партере): Никита Ивашков (вес до 42 кг, СШ «Евпатий Коловрат»), Евгения Никифорова (вес до 44 кг, «Юпитер»), Дарья Сидорова (вес до 44 кг, «Евпатий Коловрат»), Мария Лыгина (вес до 57 кг, «Антей»), Полина Поротикова (вес до 57 кг, «Юпитер»), Даниил Горшков (вес до 60 кг, «Евпатий Коловрат»).



«Файтинг» (поединки): Евгения Никифорова (вес до 44 кг, «Юпитер»), Никита Сиротин (вес до 50 кг, «Юпитер»), Руслан Осканов (вес до 55 кг, «Юпитер»), Полина Поротикова (вес до 57 кг, «Юпитер»), Иван Жуков (вес до 66 кг, «Юпитер»).

