Девушкой рязанского футболиста Кучаева оказалась известная фигуриста ﻿

Фигуристка Елена Радионова опубликовала у себя в инстаграме совместное фото с футболистом ЦСКА рязанцем Константином Кучаевым.



Очевидно, что фотография была сделана 18 марта, когда у Кучаева был день рождения.



Подписчики фигуристки написали в комментариях, что не зря видели её на матчах ЦСКА. Также они отметили, что пара очень красивая и смотрится великолепно.



Константин Кучаев – уроженец Рязани. В настоящий момент он игрок основного состава московского футбольного клуба ЦСКА. Елена Радионова – российская фигуристка, первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров в женском одиночном катании.

