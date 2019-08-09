Дело обвиняемого в убийстве матери рязанца передали в суд

В Рязани завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего жителя Рязани, обвиняемого в убийстве матери. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Рязанской области.



По версии следствия, преступление было совершено вечером 20 мая 2019 года. Рязанец вместе со своей престарелой матерью находился в жилом доме в посёлке Соколовка. Мужчина занимался хозяйственными работами и при этом выпивал. Между ним и матерью, которая сообщила, что собирается оставить дом в наследство другому человеку, произошла ссора. Мужчина жестоко избил 80-летнюю женщину руками и ногами. Через некоторое время она умерла.



В настоящее время уголовное дело передано для рассмотрения в суд.

