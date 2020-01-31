Делегация Рязанской области прибыла в Италию

В пятницу, 31 января, рязанская делегация прибыла с официальным визитом в Италию. В течение четырёх дней рязанцы во главе с Николаем Любимовым проведут деловые переговоры, встретятся с руководителями нескольких регионов и провинций, посетят ряд итальянских компаний, Торговую Палату провинции Алессандрия, а также Итальянский институт технологий в Генуе.

Как сообщает сайт регионального правительства, рязанская делегация примет участие в памятных мероприятиях, посвящённых 75-летию подвига Героя Советского Союза и национального героя Италии Федора Андриановича Полетаева. Торжества состояся 2 и 3 февраля у монумента на месте гибели Полетаева, муниципальной арене коммуны Канталупо-Лигуре и монументальном кладбище Стальено.